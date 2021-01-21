Головні новини України 21 січня 2021 / фото УНІАН
Кількість інфікованих коронавірусом за добу в Україні зросла на більш ніж 5 тисяч. Окупанти поранили українського військового на Донбасі.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу виявили 5583 нових хворих на COVID-19.
З початку пандемії коронавірусом заразився 1177621 українець, 914730 - одужали, 21499 - померли.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, одного українського бійця було поранено.
Новини України 21 січня 2021 / фото УНІАН
Головні новини України: що важливо знати 21 січня 2021
- В Україні подорожчав долар
- До + 8°: сьогодні в Україну увірветься потепління (карта)
- Європарламент засудив агресивну політику Росії щодо України
- Їздив п’яним на авто: Кабмін збереться на позачергове засідання для звільнення заступника міністра
- Російська делегація в ПАРЄ хоче провести дебати щодо мовного питання в Україні - нардеп
- "Глибоко аморальна спроба": у ТКГ прокоментували можливу передачу полонених з Донбасу Медведчуку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram