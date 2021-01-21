В Україні тим часом діють посилені карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус.

Кількість інфікованих коронавірусом за добу в Україні зросла на більш ніж 5 тисяч. Окупанти поранили українського військового на Донбасі.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу виявили 5583 нових хворих на COVID-19.

З початку пандемії коронавірусом заразився 1177621 українець, 914730 - одужали, 21499 - померли.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, одного українського бійця було поранено.

Головні новини України: що важливо знати 21 січня 2021

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Автор: Аліна Вишневська