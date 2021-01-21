Інцидент стався наприкінці минулого року, однак набув розголосу лише вчора ввечері.

Кабінет міністрів сьогодні вранці звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, якого раніше упіймали на п'яному водінні.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, поведінка чиновника є неприпустимою - всі мають бути рівними перед законом.

"Тому ми оперативно звільнили заступника міністра", - йдеться у повідомленні.

Що каже сам Немілостівий про інцидент

У коментарі ТСН вже колишній чиновник каже, що визнає скоєнні адміністративного правопорушення, яке не сумісне з його посадою в Кабміні.

Водночас він висловив обурення діями поліції: копи нібито порушили правила оформлення протоколу. За його словами, мовляв, на місце не було залучено ані свідків, ані інших вимог для оформлення ДТП. На дії правоохоронців він обіцяє не скаржитися.

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"Я їхав, мене зупинили, я представився, дав свої документи, сказав, що я винен одразу, не виходячи з авто. Співробітники поліції взяли мої документи і пішли сіли у себе в автівці. Певний час їх не було. Хоча, на мій погляд, якщо вже так, то за законом вони повинні були діяти іншим чином: зупинити, одразу свідків і т.д. Але це їх справа, нехай вони з собою самі розбираються. Я дійсно порушив правила, я цього не заперечував. Але я дивлюся час минає, нічого не відбувається, тому вирішив віддати документи, вони вже й так у них були, я вже їм представився, визнав, що винен, вирішив віддати ключі і піти додому...", - пояснив він, додаючи, що копи нібито "чіпляли його за рукава".

Екс-чиновник заявив, що не порушував громадський порядок, "ні до кого не чіплявся, не скоїв жодних злочинів". Він також уточнив, що інцидент стався в ніч проти 30 грудня орієнтовно після третьої години.

Інцидент з Немілостівим: що сталося

Раніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому зафіксована бесіда заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого з представниками патрульної поліції. Правоохоронці зупинили авто чиновника, після чого встановили, що той перебуває за кермом у нетверезому стані. На законні вимоги поліцейських Немілостівий реагував агресивно та намагався піти з місця події. На відео також зафіксована штовханина між чиновником та правоохоронцями.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання про звільнення чиновника.

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Автор: Юрій Годован