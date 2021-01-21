У Кабміні вже анонсували звільнення скандального чиновника.

Правоохоронці прокоментували резонансний інцидент в Києві, де екіпаж патрульних затримав за п'яне водіння заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

Там зазначається, що інцидент стався "нещодавно пізно вночі" на вулиці Жилянській. Там екіпаж патрульних зупинив автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, виїхавши на смугу з одностороннім рухом. Згодом з'ясувалося, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, однак той відмовився. І заявив, що є заступником міністра, пред'явивши відповідне посвідчення разом з водійськими правами.

Читайте такожУ Миколаєві поліція затримала екс-нардепа за п'яне водіння - той влаштував скандал у відділку (відео)

Під час розгляду справи про порушення ПДР водій підійшов до патрульних, закинув в їх авто ключі від свого та заявив, що йде звідти.

"Патрульні скомандували водієві залишатися на місці, однак той не реагував. Натомість почав погрожувати посадою, штовхати патрульних та шарпати за формений одяг. На що патрульні, згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію", застосували до громадянина кайданки. На водія інспектори склали адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожного знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання", - йдеться у повідомленні.

Адмінматеріали щодо чиновника направили до суду.

Що відомо про інцидент з заступником міністра

Раніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому зафіксована бесіда заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого з представниками патрульної поліції. Правоохоронці зупинили авто чиновника, після чого встановили, що той перебуває за кермом у нетверезому стані. На законні вимоги поліцейських Немілостівий реагував агресивно та намагався піти з місця події. На відео також зафіксована штовханина між чиновником та правоохоронцями.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував позачергове засідання уряду, на якому розглянуть питання про звільнення чиновника.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН