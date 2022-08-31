Місія організації на території Запорізької атомної електростанції триватиме щонайменше кілька днів та за можливості може бути продовжена.

Керівник Міжнародного агентства з питань ядерної енергії Маріо Гроссі заявив, що місія організації на території Запорізької атомної електростанції триватиме щонайменше кілька днів та за можливості може бути продовжена.

Про це він повідомив 31 серпня під час спілкування із пресою у Запоріжжі, повідомляє Суспільне.

"Наша місія триватиме кілька днів. Якщо ми зможемо встановити постійну присутність, то це буде довше, але це — наша перша зупинка, яка займе кілька днів", — зазначив посадовець.

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За його словами, візит місії МАГАТЕ повністю узгоджений з українською стороною.

"Як ви знаєте, це — частина України, яка наразі окупована російськими військами, але для нас зрозуміло, що це український об’єкт, тож ми тут, ми маємо повноваження та юридичні права бути тут, чітко встановлені угодою про гарантії, яку ми маємо з Україною", — сказав Гроссі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

Сьогодні, 31 серпня, делегація МАГАТЕ з Києва прибула на Запорізьку АЕС.

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