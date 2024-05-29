Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в застосунок "Дія", а фізичний документ пара зможе замовити доставкою.

У державному застосунку "Дія" запустили бета-тест нової послуги – українці зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його.

"Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить "Дії". Послуга буде суперактуальною для пар на відстані, а також для військових", - повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію", а фізичний документ пара може замовити доставкою "Укрпошти" чи забрати у відділенні "Укрпошти".

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Долучитися до тесту можуть пари:

повнолітні громадяни України;

мають ідентифікаційний код;

ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у "Дії";

неодружені або офіційно розлучені.

"Дія" - останні новини

22 квітня у "Дії" запустили продаж двох нових військових облігацій. Вони присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

З 21 травня українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, мають змогу на порталі "Дія" повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно. Раніше послуга була доступна тільки в державному застосунку "Дія".

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