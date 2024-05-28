Зазначається, що послуги були недоступні у зв'язку з оновленням реквізитів.

Популярні серед українських водіїв послуги знову доступні в Дії. Йдеться про заміну водійського посвідчення та перереєстрацію авто.

"Сервіси для водіїв повернулися в Дію, бо Головний сервісний центр МВС оновив реквізити для оплати рахунків", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Дії.

Які послуги знову доступні українцям:

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замовити, оплатити та замінити водійське посвідчення за кілька кліків, а потім прийти до сервісного центру МВС і забрати посвідчення або оформити доставку;

купити і продати автомобіль без походів до сервісних центрів МВС, банків, а також без черг. Номери та техпаспорт можна отримати доставкою.

Варто зазначити, що 23 травня в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що українці не зможуть перереєструвати автомобіль або обміняти водійські права в додатку Дія. Обмеження було тимчасовим - з 24 по 27 травня - і пов'язане зі зміною реквізитів для оплати рахунків

Водійські права в Дії - останні новини

У листопаді 2023 року українці можуть замовити доставку водійських прав кур'єром або на відділення "Укрпошти" в додатку "Дія".

Така послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. А також для автовласників, які втратили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

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