Останніми словами Героя були "Слава Україні!".

Мурал із зображенням Героя України Олександра Мацієвського з'явився у Рівному. Боєць став символом спротиву російським окупантам - дивлячись в очі смерті перед розстрілом беззбройний воїн промовив "Слава Україні".

Стінопис на спомин про героя створили на території рівненського управління патрульної поліції, йдеться у сюжеті ТСН.

Автор муралу - місцевий художник Костянтин Качановський. Поруч з фігурою бійця написані слова: "І прийде час коли один скаже: "Слава Україні", а мільйони відповідатимуть "Героям слава".

Відео дня

Розстріл українського військовополоненого після слів "Слава Україні!"

6 березня у мережі поширили відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського воїна. Його останніми словами стали "Слава Україні!".

12 березня СБУ остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного після слів "Слава Україні!". Ним виявився не Тимофій Шадура, а воїн тероборони. Це - снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Того ж дня Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

15 березня глава держави вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно звання Героя України.

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