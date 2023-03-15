Крім того, главі держави передали шеврон 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким командував загиблий Герой України молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло.

У День українського добровольця президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів.

Як повідомили в Офісі глави держави, Зеленський вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди. Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці. "Сьогодні – День українського добровольця. День чоловіків і жінок, чиє життя й чия посвята Україні багато в чому визначають нашу долю – кожного й кожної. Долю вільного народу. Долю України, яка не підкориться жодному загарбнику", – наголосив глава держави.

Він зазначив, що українські добровольці щоденно б’ються на передовій за нашу державу в складі різних бойових підрозділів: у лавах Збройних Сил України, Національної гвардії, інших формувань сил безпеки й оборони.

Відео дня

"Українські добровольці навчають і рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно переможуть. 24 лютого, 2014 рік, боротьба за волю для України у ХХ столітті, визвольні битви більш ранніх часів – усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо щодня", – сказав Зеленський. На заході присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, загиблих за Україну.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно звання Героя України. Мацієвський добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. Із березня 2022 року брав участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема міста Ніжина Чернігівської області та міста Бахмута на Донеччині. Торік у листопаді в районі Соледара на Донеччині позиції його підрозділу були атаковані противником. Після цього Мацієвський із побратимами вважалися зниклими безвісти. Після обміну тілами загиблих Мацієвського ідентифікували та поховали. Нещодавно в мережі Інтернет з’явився відеозапис розстрілу росіянами військовослужбовця, на якому видно, що Олександр Мацієвський навіть в умовах ворожого полону проявляв мужність, хоробрість і вірність Батьківщині.

Також Зеленський вручив орден "Золота Зірка" дружині та батьку молодшого лейтенанта Тараса Бобанича. З початку повномасштабної російської агресії він на чолі 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор" брав участь у боях із російським агресором на Київщині та Чернігівщині. У квітні 2022 року в складі ЗСУ підрозділи Бобанича стримували наступ противника на Харківщині, відбиваючи атаки ворога поблизу населеного пункту Сулигівка та завдаючи противнику значних втрат у живій силі й техніці. Щоб вивести особовий склад з-під ворожих авіаційних та артилерійських ударів, Бобанич ухвалив рішення змінити позиції, при цьому сам залишився для вогневого прикриття переміщення підрозділу. Він до останнього не покидав зайнятих позицій, але внаслідок обстрілу зазнав множинних осколкових поранень, несумісних із життям.

Президент також вручив військовим ордени Богдана Хмельницького III ступеня та ордени "За мужність" III ступеня, медалі "За військову службу Україні", "За врятоване життя" військовослужбовцям ЗСУ та орден Богдана Хмельницького II ступеня, орден "За мужність" ІІІ ступеня, медаль "За військову службу Україні" військовослужбовцям Національної гвардії. Крім того, медалями "Захиснику Вітчизни" були відзначені службовці Національної поліції України.

Приймаючи від президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, молодший лейтенант медичної служби Аліна Михайлова передала главі держави шеврон 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким командував загиблий Герой України, молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло.

Розстріл українського бійця

На початку березня у мережі з'явилося відео розстрілу беззбройного українського воїна російськими загарбниками. Перед смертю він сказав "Слава Україні!".

На встановлення його особи знадобився час. З'ясувалося, що окупанти вбили снайпера 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського. Його тіло повернули у лютому.

12 березня президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.

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