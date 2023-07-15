Новина про арешт екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла (Паші Мерседеса) долетіла до Москви і наробила там багато галасу.
Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", скандальний патріарх Кирило звернувся з посланням до представників церков, генсеків ООН, ОБСЄ та Ради Європи у зв'язку з арештом Паші Мерседеса.
У цьому листі патріарх, який благословляє окупантів на вбивства українців, закликав вжити заходів для захисту митрополита УПЦ МП, оскільки арешт нібито може призвести до його смерті.
Справа Паші "Мерседеса"
Нагадаємо, що у квітні екс-наміснику Лаври Павлу Лебідю вручили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій країни-агресора. Суд відправив його під домашній арешт.
Втім, нещодавно Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності Петра Лебідя і повідомила йому нову підозру.
Вчора Солом'янський суд Києва міста Києва вирішив, що екс-намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") має перебувати під вартою.