Він закликав міжнародні організації сприяти звільненню скандального митрополита з-під варти.

Новина про арешт екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла (Паші Мерседеса) долетіла до Москви і наробила там багато галасу.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", скандальний патріарх Кирило звернувся з посланням до представників церков, генсеків ООН, ОБСЄ та Ради Європи у зв'язку з арештом Паші Мерседеса.

У цьому листі патріарх, який благословляє окупантів на вбивства українців, закликав вжити заходів для захисту митрополита УПЦ МП, оскільки арешт нібито може призвести до його смерті.

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Справа Паші "Мерседеса"

Нагадаємо, що у квітні екс-наміснику Лаври Павлу Лебідю вручили підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій країни-агресора. Суд відправив його під домашній арешт.

Втім, нещодавно Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності Петра Лебідя і повідомила йому нову підозру.

Вчора Солом'янський суд Києва міста Києва вирішив, що екс-намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь (Паша "Мерседес") має перебувати під вартою.

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