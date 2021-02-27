Зазначається, що дана подія не пов’язана з так званими "групами смерті" та аналогічними челенджами у соціальних мережах.

В Сумах поліція розслідує обставини отруєння неповнолітніх студенток лікарськими засобами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Вчора, близько 16:30 години, до поліції надійшло повідомлення з приймального відділення лікарні щодо отруєння лікарськими засобами двох 16-річних сумчанок. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюються причини та обставини цієї події.

Попередньо встановлено, що першокурсниці напилися таблеток від простуди за місцем мешкання однієї із них. Після чого самі викликали швидку допомогу.

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Швидкою допомогою їх було доставлено до лікарні, наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

«На даний час можна стверджувати, що дана подія не пов’язана з так званими "групами смерті" та аналогічними челенджами у соціальних мережах», – говорить Сергій Тарасенко, начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», у рамках якого встановлюються всі обставини та причини цієї події.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

Дротаверин, яким отруїлися діти, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: Денис Прядко