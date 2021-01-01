За словами президента Володимира Зеленського, 2020 рік показав, що для громадян з Донбасу і Криму можна зробити сучасні КПВВ, де їм стане остаточно зрозуміло, хто ставиться до них як до людей, а хто – як до «заручників».

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що 2020-й знову довів, що Україна своїх не залишає і неважливо, звідки повертати своїх людей – підвали ОРДЛО, російська в’язниця чи китайський Ухань.

Читайте такожЗеленський привітав українців з Новим роком та назвав 2020-й рік «трішечки» важкимПро це він заявив у новорічному зверненні до українського народу. Цьогорічне новорічне привітання президента побудоване у форматі розмови з дітьми 5-7 років, в якому глава держави зрозумілою для діток мовою описував події, що відбувалися в Україні у 2020-му році.

«Так, це був рік, де, на жаль, катаклізми руйнували житло і природу. І рік, де, на щастя, ми руйнували стереотипи. Наприклад, що в Україні неможливо робити хороші дороги. Цей міф пішов на всі чотири сторони, по всіх чотирьох тисячах кілометрів нових доріг», - сказав президент.

За словами Зеленського, 2020-ий рік довів, що дитячу лікарню «Охматдит» можна добудувати й «не передавати, немов булаву, кожному наступному президенту України».

Президент додав, що у 2020-му році можливо «знести» «пам’ятник корупції», встановлений ще у 2004-му, і за вісім місяців перетворити легендарний довгобуд країни на новий міст у Запоріжжі. А по всій Україні відбудувати 150 мостів. І ми не слухаймо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось залишаться пости. А після когось залишаться мости».

Також, за його словами, цей рік показав, що для громадян з Донбасу і Криму можна зробити сучасні КПВВ, де їм стане остаточно зрозуміло, хто ставиться до них як до людей, а хто – як до «заручників».

«Цей рік показав, що можна про армію говорити, а можна зробити для безпеки й оборони найбільший в історії бюджет. Що держава може почати спільне будівництво корветів і вперше за часи незалежності замовити в «Антонова» три нових українських літаки», - наголосив президент.

«2020-й знову довів, що Україна своїх не залишає. І нам неважливо, звідки повертати своїх людей – підвали ОРДЛО, російська в’язниця чи китайський Ухань. Це полонені моряки танкера з Лівії чи загиблий екіпаж і пасажири літака з Ірану. Ми однаково щасливі – повертаємо 250 тисяч громадян, що застрягли через карантин по світу, чи одного українця. Нашого захисника. Нескореного Віталія Марківа», - підкреслив він.

Також Зеленський зауважив, що «цей рік не раз підіймав угору український прапор. Ми ставали першими в плаванні, боксі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, боротьбі, на велотреку і навіть у шашках».

Крім того, він нагадав, що український богатир Олексій Новіков став цьогоріч найсильнішою людиною на планеті.

«А ми не маємо іншого варіанту, аніж стати найсильнішою країною», - додав глава держави.

Святкування Нового року в Україні

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу-2021 для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 5,3% і складе 1706,09 грн.

30 грудня 2020 року журналісти підрахували, скільки буде коштувати приготувати олів'є вдома, придбати готовий набір продуктів в супермаркеті і замовити салат в ресторані.

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Автор: УНІАН