У Раді оцінили можливість проведення референдуму найближчим часом.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Коментуючи ухвалення сьогодні парламентом закону про всеукраїнський референдум, спікер зауважив: "Найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум. Тому що він передбачав, фактично, можливість проведення референдуму, починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і по фінансах, ви всі розумієте, що ми знаходимося в режимі ковіду, в режимі достатньо серйозної економії бюджетних коштів".

Також Разумков нагадав про "тарифну кризу" і наголосив, що нині "кожна гривня повинна бути на особливому підрахунку".

Відповідаючи на уточнення, про яку необхідну на референдум суму йдеться, голова Верховної Ради сказав: "Мінфін говорить про те, що проведення референдуму буде коштувати бюджету України близько 2 млрд грн. В законі передбачалося, що ці кошти повинні кожного року акумулюватися, зберігатися протягом року і лише 1 грудня кудись перерозподілятися... Парламент підтримав пропозицію цього не робити і в разі, якщо буде необхідність референдуму, виділяти з резервного фонду кошти на проведення референдуму".

За словами Разумкова, крім того, необхідно буде ухвалити закони щодо місцевих референдумів та реколів. А перший референдум може відбутися не раніше 2022 року.

Закон про всеукраїнський референдум: що передбачає

Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму:

питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод, протоколами до неї;

питання, що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

питання податків, бюджету, амністії;

питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

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Автор: Тетяна Поляковська