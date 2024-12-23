Веніславський пояснив, чому треба обережно ставитися до слова "реформа", адже говорити про комплексну реформу до кінця війни не варто.

На реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), про яку наразі йдеться, може знадобитися кілька місяців.

Про це в ефірі Radio NV сказав Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. "Це питання потрібно буде вирішувати, але не в короткостроковій перспективі - перехід на рекрутингову систему комплектування ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони", - сказав він.

Веніславський розповів, що в закритому режимі вже не раз порушувалися питання про те, що існуюча нині вертикаль підпорядкування ТЦК та СП "не зовсім відповідає реальній структурі сектору безпеки і оборони", кадрове забезпечення якого сьогодні повністю здійснюється ТЦК та СП.

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"Йдеться про те, що крім одного конкретного роду військ - Сухопутних військ ЗСУ, у нас є ще ціла низка інших родів і видів військ.., комплектування яких має забезпечувати командування Сухопутних військ, якому підпорядковується командування ТЦК та СП. А окрім цього у нас є ще Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Головне управління розвідки Міноборони. Тобто ціла низка інших військових формувань, які також комплектуються через, в тому числі, мобілізаційні заходи", - сказав парламентар.

Відповідно, додав він, питання про необхідність зміни підпорядкування ТЦК та СП під більш "політично високий рівень", з одного боку, а з іншого - виведення з-під Сухопутних військ, є вже "перезрілим".

"Нам говорили, що так, військове командування говорило, що "ми це питання розглядаємо і буде це питання вирішуватися". Тому я думаю, що абсолютно логічно було б на сьогоднішній день щонайменше вивести із Сухопутних військ на рівень Міністерства оборони. Це зняло би переважну більшість питань. Тому що Міністерство оборони прямо чи опосередковано усе одно на рівні Кабінету міністрів України комунікує з іншими центральними органами виконавчої влади, які у своєму складі мають військові формування", - сказав Веніславський.

На запитання, коли все ж може початися реформа, яку обіцяв Гаврилюк, парламентар зауважив, що він би взагалі "обережно ставився до слова "реформа".

"Тому що перепідпорядкування ТЦК і СП від Сухопутки на рівень Міністерства оборони, і формування відповідного структурного підрозділу вже в складі Міністерства оборони - це точно не реформа. Це, скажімо так, зміна підпорядкованості вертикалі цієї влади, військового командування. Тому це точно не має зайняти багато часу", - зауважив він.

Депутат висловив думку, що на одному із засідань комітету, яке буде в закритому режимі, це питання буде обговорене.

"Зараз я не можу вам визначити строки. Але я точно переконаний, що якщо рішення вже було озвучене з трибуни Верховної Ради України чи, точніше, з залу… Іван Юрійович - достатньо фахова людина. Він просто так, якби не було вже здійснено якихось підготовчих заходів, точно не говорив би, що це вже буде вирішено. Тому я думаю, що це питання дуже короткострокової перспективи. Я думаю, що це кілька місяців… В першому кварталі, я думаю, нового року вже є всі шанси нам це побачити", - сказав Веніславський.

На уточнення, чи йдеться про підпорядкування ТЦК та СП, військкоматів, Міноборони, а не Сухопутним військам, він зазначив: "Абсолютно правильно. Але говорити про комплексну реформу я б, ще раз підкреслюю, до кінця війни точно не став. Це має бути достатньо зважена діяльність".

Веніславський також зауважив, що попри всю критику, ТЦК та СП забезпечують 95% мобілізаційних заходів.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо близько 100 тисяч справ про самовільне залишення частини, депутат запевнив, що ця кількість "значно менша".

Мобілізація в Україні

20 грудня Гаврилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що Міноборони розробляє варіант реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

В першу чергу йдеться про підпорядкування їх Міноборони та створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних.

На сьогодні ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ, котрі є в підпорядкуванні Генерального штабу.

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