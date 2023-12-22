25 грудня буде робочим днем для всіх органів влади та державних підприємств, для підприємств критичної інфраструктури.

Цього року 25 грудня - Різдво Христове - буде робочим днем в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Цього року ми вперше всією Україною будемо відзначати Різдво Христове за новим стилем - 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але зараз війна, тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури", - зазначив він.

У свою чергу, як додав Шмигаль, приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд.

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Дата Різдва в Україні

Як повідомляв УНІАН, 27 липня на Помісному Соборі Православної церкви України затвердили перехід із 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар. Це означає, що всі неперехідні православні свята відзначатимуть на 13 днів раніше: Різдво Христове - 25 грудня; День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня); Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня); Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня). Дати перехідних свят залишаються без змін.

Водночас прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи у період різдвяно-новорічних свят. Обидві компанії запланували вихідні на 1 січня.

Як повідомляється на сайті "Укрпошти", 25 і 31 грудня відділення будуть працювати за своїми стандартними графіками, без скорочень. А от на 1 січня заплановано вихідний.

Що стосується "Нової пошти", то в компанії повідомили про індивідуальний графік роботи відділень на свята. На Різдво та Новий рік більшість наших відділень будуть працювати так: 31 грудня – з 9:00 до 17:00; 1 січня – вихідний; інші дні – за звичайним графіком.

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