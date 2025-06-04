Гроші з українського внеску перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Верховна Рада прийняла законопроєкт (№ 13256) про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації ресурсної угоди між Україною та США.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за остаточне ухвалення проєкту закону віддали голоси 309 парламентарів.

За словами Железняка, згідно законопроєкту внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

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ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат тощо) з нових ліцензій;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (ймовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

"Нагадаю, що умовно б якщо б така угода працювала б 5 років вже з 2019 року то це б принесло десь 71 млн дол.", - зазначив Железняк.

Угода про корисні копалини – останні новини

США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів, яка передбачає створення інвестиційного фонду відбудови України. Угода передбачає рівноправне партнерство двох держав: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу. Повна власність і контроль за надрами залишаються за Україною.

Також у підписаній угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні, і основний рахунок фонду, куди Україна зараховуватиме свій внесок, буде відкритий в Україні в гривнях.

23 травня перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна та США завершили всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

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