Серед викритих – переселенка з Маріуполя ти житель Бучі.

Служба безпеки України викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні та підтримували групу "Вагнера".

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні.

Зазначається, що для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів.

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Зокрема, у Київській області припинили злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах. Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.

Також затримано проросійського інтернет-агітатора із Бучі. На платформі "Одноклассники" він виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував групу "Вагнера" і її власника Пригожина. СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому у соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося "взяти" Київ за три дні, аби скинути "нацистський режим".

Крім того, на Одещині затримано місцевого жителя, який в російській соцмережі "ВКонтакте" розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві та поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Зрадники України - останні новини

У січні співробітник СБУ повідомили про арешт колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали переміщувати військові ешелони РФ в Україну. На своїх місцях зрадники всіляко допомагали окупантам: вони не тільки сприяли відновленню залізничного сполучення з регіоном для того, щоб допомогти росіянам закріпитися на зайнятій території, а й організували перекидання ешелонів військової техніки РФ на ще не окуповані українські землі.

Крім того, ГУ внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб. Чоловік почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

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