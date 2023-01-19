Зрадники перейшли на бік ворога з самого початку окупації частини Харківщини. Вони допомагали їм закріпитися в місті, здали все місцеве обладнання УЗ й організували переміщення ешелонів військової техніки РФ на ще не окуповані українські землі.

Співробітник СБУ повідомили про арешт колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали переміщувати військові ешелони РФ в Україну.

Як вказала прес-служба відомства, зрадниками виявилися чотири екс-співробітники транспортної компанії на Харківщині.

Вони з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перейшли на бік росіян і після окупації частини регіону вступили до лав нової "адміністрації".

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"Там одного призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного ворогом "Куп'янськ-Південної дистанції колії", - йдеться у повідомленні.

На своїх місцях зрадники всіляко допомагали окупантам: вони не тільки сприяли відновленню залізничного сполучення з регіоном для того, щоб допомогти росіянам закріпитися на зайнятій території, а й організували перекидання ешелонів військової техніки РФ на ще не окуповані українські землі.

Також вони передали російській стороні все місцеве обладнання УЗ й закликали інших українців стати на бік агресора, а також працювати на окупаційне "залізничне підприємство", в обмін на хороші зарплати (в рублях) та лояльність окупантів.

Після приходу ЗСУ на ці території одному з колаборантів вдалося втекти. Інші виявилися не такими вдалими: перший час вони намагалися ховатися від правоохоронців, але пізніше всіх трьох зловили співробітники СБУ.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд встановив запобіжний захід обвинувачених у вигляді тримання вартою. Четвертому колаборанту також повідомили про підозру. Правоохоронці докладають зусиль для його пошуку.

Останні затримання СБУ

Раніше правоохоронці ідентифікували ватажка "кадирівців", який керував "каральними рейдами" окупантів на Луганщині: він очолював один з підрозділів швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії в Чеченській республіці й приховував своє справжнє ім'я під позивним "Лобзик.

ТАКОЖ СБУ в Кременчуці знешкодила ворожу агентурну мережу, яка намагалася виявити й підірвати, зокрема, реактивні артилерійські системи HIMARS і зенітно-ракетні системи з-300.

У Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника розформованої Державної автомобільної інспекції, який добровільно співпрацював з російськими окупантами.

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