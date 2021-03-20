© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк
© УНІАН, Дмитро Хилюк

Причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода", передає РБК-Україна.

За його словами, на протесті в Києві є люди, які замовили провокації. Але поліція, за його словами, не піддасться на ці провокації й у них є достатньо сил, щоб забезпечити порядок.

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"Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція і пролилася кров. Після цього президента звинуватять у тому, що він використовує силу на мирних мітингах. Ми не будемо йти на шляху до провокацій. У нас достатньо сил для того, щоб захистити громадський порядок, щоб все залагодити", - заявив Геращенко.

Він також додав, що деякі протестувальники понесуть відповідальність за хуліганські дії, зокрема, за псування державного майна.

"Більшість мітингувальників - це чесні вільні люди, які прийшли і спокійно себе ведуть. Однак є кілька десятків людей, які зафіксовані на відео з різних ракурсів. І вони будуть нести відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла", - підкреслив заступник голови МВС.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Олександр Топчій