Заступник голови МВС вважає, що на протесті в Києві на підтримку Стерненка були люди, які замовили провокації.

Причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Радіо Свобода", передає РБК-Україна.

За його словами, на протесті в Києві є люди, які замовили провокації. Але поліція, за його словами, не піддасться на ці провокації й у них є достатньо сил, щоб забезпечити порядок.

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"Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція і пролилася кров. Після цього президента звинуватять у тому, що він використовує силу на мирних мітингах. Ми не будемо йти на шляху до провокацій. У нас достатньо сил для того, щоб захистити громадський порядок, щоб все залагодити", - заявив Геращенко.

Він також додав, що деякі протестувальники понесуть відповідальність за хуліганські дії, зокрема, за псування державного майна.

"Більшість мітингувальників - це чесні вільні люди, які прийшли і спокійно себе ведуть. Однак є кілька десятків людей, які зафіксовані на відео з різних ракурсів. І вони будуть нести відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла", - підкреслив заступник голови МВС.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Олександр Топчій