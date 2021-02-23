Поліцейські намагаються розділити натовп протестувальників на дві частини.

У Києві на вулиці Банковій продовжуються сутички між учасниками акції протесту у зв'язку з обвинувальним вироком суду і ув'язненням активіста Сергія Cтерненка та правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, поліцейські намагаються розділити натовп протестувальників на дві частини.

Учасники акції кинули в правоохоронців петарди та димові шашки. Одну з петард поліцейські відкинули назад у протестувальників.

Мітингувальники також зняли бронежилет в одного із правоохоронців та кинули його назад у поліцейських.

Поліція застосувала до активістів сльозогінний газ, ймовірно з балончиків. Сутички між учасниками акції протесту та правоохоронцями продовжуються.

У Києві на вулиці Банковій відбувається акція протесту у зв'язку з обвинувальним вироком суду і ув'язненням активіста Сергія Cтерненка.

Вирок Стерненку

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

Справа Стерненка: що відомо

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк