Сьогодні Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

У Києві на вулиці Банковій відбувається акція протесту у зв'язку з обвинувальним вироком суду і ув'язненням активіста Сергія Cтерненка.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на Банковій зібралися близько 500 осіб, деякі з них підійшли безпосередньо до воріт Офісу президента з боку вул. Інститутської.

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Прохід по вул. Банковій поки що відкритий, проте правоохоронці перевіряють чи немає у людей зброї та інших заборонених та небезпечних предметів.

Учасники акції вигукують гасла «Свободу патріотам!», «Аваков чорт», «Зелю геть!» та «Стерненку свободу!».

Вхід на територію Офісу президента охороняють чотири шеренги правоохоронців у спецобладунках. Також безпосередньо біля ОП знаходяться близько 100 правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції намагаються потрапити на подвір’я перед Офісом президента, проте правоохоронці їх не пускають.

Мітингувальники викрикують «Пропускай!». Наразі кількість поліцейських збільшилася, вони посилюють свої ряди, щоб виштовхати учасників акції, які кричать «Ганьба!».

Вирок Стерненку

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

Справа Стерненка: що відомо

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж і стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводились на підставі заяви громадянина Сергія Щербича про викрадення з метою заволодіння його грошовими коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами і відправили в СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк