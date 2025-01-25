За словами Верещук, понад мільйон людей ВЛК не пройшли та не встигнуть пройти до зазначеного терміну.

В Україні терміни для перепроходження ВЛК для обмежено придатних громадян продовжать. Про це повідомила в Telegram заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Щодо обмежено придатних є проблема: за законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності. На сьогодні більшість з них (понад 1 мільйона людей!) ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (бо там черги)", - написала вона.

За її словами, очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого.

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"Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу. По-перше, разом із депутатами працюємо над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. По-друге, працюємо над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи. По-третє, Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК", - додала Верещук.

На її думку, "так буде конструктивно, але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд, як того вимагає закон".

ВЛК для обмежено придатних - що треба знати

4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів.

Таким чином, військовозобовʼязані громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Зробити це треба до 5 лютого 2025 року.

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