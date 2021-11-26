Чоловіка, який є громадянином РФ, взяли під варту із можливістю застави у 118 тисяч гривень.

У Чернігові Деснянський районний суд ухвалив рішення взяти під варту громадянина Росії, лідера регіонального угруповання, яке під "антивакцинаторськими" гаслами прагнуло дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це УНІАН повідомив речник управління СБУ у Чернігівській області Ярослав Молочко.

За його інформацією, підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 118 тисяч гривень.

Підозрюваному інкримінують статтю 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте такожПрофесійний провокатор чи розкручений антивакцинатор: хто такий Остап СтахівЗа інформацією СБУ, угруповання мало плани створити власну територіальну громаду і власну "міліцію" у Чернігівській області. Затримання і обшуки відбулися в рамках спецоперації, що проходила одразу в кількох регіонах України. Про затриманого відомо, що він проживає в Україні з 2014 року.

"У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - сказано у повідомленні управління СБУ в області.

Під час санкціонованих обшуків також вилучено докази, що вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Справи проти "антивакцинаторів": що відомо

16 листопада Служба безпеки України заявила про блокування діяльності антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, було повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

Того ж дня у Львові СБУ прийшла з обшуками додому до відомого антивакцинатора Остапа Стахіва. Його звинувачують у спробі повалення конституційного ладу в Україні. Через кілька днів Стахіва заарештували на два місяці з правом внесення майже 1 млн грн застави.

Автор: Ірина Синельник