Прихильники Остапа Стахіва оточили його будинок та заблокували вхід у квартиру.

Служба безпеки України прийшла з обшуками додому до відомого антивакцинатора Остапа Стахіва зі Львова. Його підозрюють у спробі повалити конституційний лад країни.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Правоохоронці прийшли до Стахіва близько 12:00. Крім співробітників СБУ в спорядженні, приїхали медики та слідчі.

Читайте також"Це сюр": у Києві лікарка не могла потрапити на роботу через марш "антивакцинаторів"При цьому квартиру та під'їзд буквально взяли в облогу однодумці антивакцинатора. Вони заблокували вхід у квартиру Стахіва й повідомили про мінування будинку. На місце інциденту прибули вибухотехніки, але їх не пускали всередину.

Через кілька годин слідчих дій Стахів вийшов з дому з шанувальниками. За його словами, його оббрехали, а журналісти продажні. Співробітники СБУ та поліцейські поїхали після завершення обшуків.

Остап Стахів - що відомо

35-річний Стахів - відомий організатор різних акцій. На початку пандемії коронавірусу публічно в соцмережах заявляв, що COVID-19 не існує, та поширює різні фейки й теорії змови про вакцинацію. Його сторінки в YouTube та Facebook неодноразово блокувалися.

Крім того, Стахів неодноразово влаштовував провокації в лікарнях і навчальних закладах як Львова, так і в інших містах. Він організував пікет антивакцинаторів у Києві 3 листопада.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на площі біля Верховної Ради проходить марш "За права" або так званий марш "антивакцинаторів". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки й мокли.

Автор: Анастасія Горбачова