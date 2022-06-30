Рятувальники радять закрити ТРЦ, які не мають бомбосховищ та укриттів.

У Києві заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків в торговельних центрах.

Про це розповіла прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "Київ".

Відповідне рішення вже ухвалила військова адміністрація міста.

"Керівник будь-якого об'єкта несе відповідальність за життя і здоров'я як персоналу об'єкта, так і людей, які знаходяться на його території. Тому, перш за все, це відповідальність керівника. Друге - це вже відповідальність кожної людини", - зазначила вона.

Також рятувальники рекомендують закрити ТРЦ, які не мають бомбосховищ та укриттів.

Вони вимагають від керівництв таких закладів, щоб під час тривоги звучала не лише сирена, а й покроковий план дій для персоналу та відвідувачів.

Удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці

27 червня збройні сили РФ завдали ракетного обстрілу по торговому центру Кременчука у Полтавській області. Повідомлялося про 18 загиблих та десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Радник глави офісу президента України Олексій Арестович запевнив, що Україна відповість на удар по ТЦ.

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