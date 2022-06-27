ЗСУ будуть бити по військових цілях.

Відповідь України на сьогоднішній ракетний удар по торговому центру в Кременчуці буде "довгим, ретельним, і зі смаком".

Про це заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, зараз війна в Україні пішла шляхом ескалації.

"Ясно, що ми відповімо і відповімо довго, ретельно і зі смаком. І вони дадуть відповідь нам... Війна пішла шляхом ескалації. Ми будемо бити по військових цілях, це питання, яке не обмовляється, ну, а цілей у нас банк великий, місткий і дуже яскравий. Найближчим часом ми почуємо якісь новини", - сказав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Загарбники вдарили ракетами по торговому центру "Амстор", після чого в будівлі сталася масштабна пожежа. Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

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