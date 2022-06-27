Це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що атака по ТЦ в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними.

Про це йшлося в його вечірньому відеозверненні.

"Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці - один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти. Звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей", - сказав президент.

Зеленський попередив, що втрати можуть бути значними.

"На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишилися люди - працівники, частина відвідувачів. ... Встановити кількість жертв на цей час поки що неможливо, спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів, рятувальна операція продовжується, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними", - зазначив він.

Також президент наголосив, що РФ влучила саме в цей об'єкт не випадково.

"Вдарити ракетами по такому об’єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на Землі. Це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар. Саме у цей ТЦ", - заявив глава держави.

За словами президента, для допомоги постраждалим вже виїхали лікарі з Києва.

Зеленський висловив співчуття родинам тих, хто постраждав та загинув під час атаки, та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Атака по Кременчуку 27 червня: що відомо

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Окупанти поцілили ракетами по торговому центру "Амстор" з більш ніж тисячею цивільних, будівля загорілася. Ще одна ракета влучила в міський стадіон.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети у ТРЦ в Кременчуці окупанти випустили із дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки ворога злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торговельно-розважального центру в Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Президент України Володимир Зеленський публікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

Станом на 20:00 було відомо про 21 пораненого та госпіталізовано (6 із них – у важкому стані). Ще 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям. 13 осіб загинули під час атаки (за інформацією станом на 22:00).

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