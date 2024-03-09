Завдання нових співробітників - допомагати ЗСУ в технічних питаннях з американською зброєю,

Посольство США в Києві розширює штат співробітників. Це безпосередньо пов'язано з допомогою українській армії, пише Foreign Policy.

За даними джерел, на роботу в Київ переведуть кілька десятків людей, серед яких будуть, зокрема, представники американських військових компаній. Їхнє завдання - допомагати українським військовим оперативно вирішувати технічні проблеми, пов'язані з обслуговуванням американської військової техніки.

"Українські компанії не мають дозволу відповідно до американського експортного законодавства на ремонт стволів американських гаубиць M777", - пояснює видання як приклад.

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Зазначається, що Вашингтон зважився на розширення штату посольства всупереч побоюванням, що це може збільшити ризик втягування Америки у війну проти РФ.

Постачання американської зброї в Україну: останні новини

Як писав УНІАН, у грудні минулого року вичерпалася програма фінансування військових поставок Україні. Нову Конгрес США не може затвердити досі. На цьому тлі в Конгресі несподівано закликали Пентагон передати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що Кремль використовує ядерні погрози, щоб утримувати Захід від більш масштабних поставок зброї Україні.

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