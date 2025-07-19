Наразі близько 1,5 млн людей не оновили дані, зазначив Роман Костенко.

Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові. Про це в етері Radio NV сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Чому зараз ТЦК займається тим, чим займається? Зупиняє людей, притягає, є злочинні якісь речі. Але по факту це єдиний орган, який зараз комплектує наші збройні сили. А військові у цьому питанні мають відігравати тільки завершальну роль - приймати добровольців, людей які отримали повістки, оформити і ці люди мають потрапити на фронт. Але люди не хочуть туди йти. І ті, хто має їх приводити до військових - це місцева влада, яка практично нічим не займається", - пояснив Костенко.

Він зазначив, що місцеві політики не хочуть цим займатися. Адже вони розуміють - якщо почнуть роздавати повістки, людям "це не сподобається".

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"Є місцеві адміністрації, які теж мають це робити. Тут треба не ТЦК кудись передавати, а треба організувати - це завдання Офісу Президента, Уряду. Зробити так, щоб місцева влада працювала і виконувала свої функції на місцях. І тоді не доведеться ходити по вулиці, зупиняти людей", - додав Костенко.

Водночас він підтвердив, що трапляються випадки, коли під час затримання працівники ТЦК порушують права людини.

"Є такі випадки. Ми в місяць призиваємо, щоб не говорити конкретну цифру, біля 30 тисяч особового складу. Так, ці випадки є, 100%. Але давайте говорити про випадки того, що в нас, мабуть, 1,5 млн людей, які не оновили свої дані та не йдуть в ТЦК. І давайте говорити про випадки, що в нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів", - пояснив Костенко.

Крім того, нардеп прокоментував заяву Зеленського щодо того, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні.

"Демобілізація чітко залежить від мобілізації людей. Якби у нас були люди на мобілізацію, можливо б і обговорювалося питання строків. І я за, щоб були чіткі строки. Бо це конкретна мотивація для людей… ВР дала завдання Уряду, щоб вони напрацювали законопроєкт про демобілізацію. Вони мали це зробити ще рік тому. Але вони цього не зробили", - зазначив Костенко.

Мобілізація в Україні: інші важливі новини

Напередодні голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що в Раді розглядають можливість надати дозвіл українцям віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Він зазначив, що наразі очікується відповідь від Комітету на це питання.

"Але справді від 18 до 25 років - це той вік, коли не підпадають під мобілізацію. Але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав. І тому ми повинні знайти механізми для того, щоб реалізуватися їм у цих всіх правах. Який механізм буде знайдено - давайте чекати відповідь від Комітету. Окремі члени Комітету працюють зокрема над лібералізацією", - додав Стефанчук.

Водночас раніше Рада ухвалила закон, яким дозволила чоловікам старше 60 років укладати контракт для проходження військової служби.

"Закон надає особам віком 60+ право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби. Це - можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах. Примусу немає - лише вмотивовані, професійні добровольці", - розповів народний депутат України Роман Костенко.

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