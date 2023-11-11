Україна зафіксувала найбільший у світі приріст у річному обчисленні в індексному рейтингу у 2022 році.

Україна зайняла друге місце в щорічному Всесвітньому індексі благодійності, який складає міжнародна благодійна організація Charities Aid Foundation за підтримки дослідницької компанії Gallup.

Лідером рейтингу шостий рік поспіль стала Індонезія, друге місце посіла Україна, піднявшись відразу на 13 пунктів. У першу десятку рейтингу увійшли також Кенія, Ліберія, США, М'янма, Кувейт, Канада, Нігерія і Нова Зеландія. П'ять років тому Україна була на 81-му місці, а в 2021 році - на 20-му.

"Благодійність в Україні помітно зросла. Україна також продемонструвала виняткова чуйність і відповідальність в кризові часи, особливо перед обличчям російського повномасштабне вторгнення. Ці чудові зміни можуть підкреслити стійкість, співчуття і непохитну прихильність українців підтримувати тих, хто цього потребує, і ставлять Україну на перше місце в авангарді світової благодійної сцени", - сказано в звіті.

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Укладачі рейтингу відзначили, що рівень приватної благодійності в світі зростає - цей тренд почався ще під час пандемії. У 2022 році хоча б раз незнайомим людям так чи інакше допомагали 72% дорослого населення планети.

Ситуація в Україні - виплати ветеранам

В Україні удвічі збільшать фінансування програм підтримки ветеранів війни у 2024 році в рамках затвердженого бюджету. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також зазначив, що на реабілітацію та Психологічні послуги буде виділено 2,6 млрд грн. Також передбачається 6 млрд грн для забезпечення ветеранів житлом.

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