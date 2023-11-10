В Україні вдвічі збільшать фінансування програм підтримки ветеранів війни у 2024 році в рамках затвердженого бюджету. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Виділяємо 14 млрд грн на те, щоб забезпечити наших ветеранів необхідними послугами та підтримкою. Будуємо нову ветеранську політику. Повноцінно запустимо проект "помічник ветерана", на який виділяємо майже 4 млрд грн", - зазначив Шмигаль.
Він також відмітив, що на реабілітацію та психологічні послуги буде виділено 2,6 млрд грн. Також передбачається 6 млрд грн для забезпечення ветеранів житлом.
Крім того, за словами прем’єр-міністра, в Україні продовжиться пільгова іпотека для ветеранів у межах програми "єОселя". За програмою "єРобота" будуть і далі надаватися безповоротні гранти на ветеранський бізнес.
Допомога ветеранам в Україні – що відомо
У жовтні повідомлялося, що Кабінет міністрів запустив два експериментальні проекти для ветеранів та військовослужбовців. За словами прем’єр-міністра, перший проект стосується соціально-психологічної допомоги, формування та розвитку соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації тощо. При цьому другим проектом був соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. Їх психосоціальну підтримку, допомогу в оформленні документів, в комунікації з державною та місцевою владою.
У листопаді стало відомо, що Кабмін удосконалив грантову програму для ветеранського бізнесу. Так, отримані від держави кошти можна буде використати задля оплати оренди нежитлових приміщень або землі.