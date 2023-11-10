Уряд планує повноцінно запустити проект "помічник ветерана".

В Україні вдвічі збільшать фінансування програм підтримки ветеранів війни у 2024 році в рамках затвердженого бюджету. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виділяємо 14 млрд грн на те, щоб забезпечити наших ветеранів необхідними послугами та підтримкою. Будуємо нову ветеранську політику. Повноцінно запустимо проект "помічник ветерана", на який виділяємо майже 4 млрд грн", - зазначив Шмигаль.

Він також відмітив, що на реабілітацію та психологічні послуги буде виділено 2,6 млрд грн. Також передбачається 6 млрд грн для забезпечення ветеранів житлом.

Відео дня

Крім того, за словами прем’єр-міністра, в Україні продовжиться пільгова іпотека для ветеранів у межах програми "єОселя". За програмою "єРобота" будуть і далі надаватися безповоротні гранти на ветеранський бізнес.

Допомога ветеранам в Україні – що відомо

У жовтні повідомлялося, що Кабінет міністрів запустив два експериментальні проекти для ветеранів та військовослужбовців. За словами прем’єр-міністра, перший проект стосується соціально-психологічної допомоги, формування та розвитку соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації тощо. При цьому другим проектом був соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. Їх психосоціальну підтримку, допомогу в оформленні документів, в комунікації з державною та місцевою владою.

У листопаді стало відомо, що Кабмін удосконалив грантову програму для ветеранського бізнесу. Так, отримані від держави кошти можна буде використати задля оплати оренди нежитлових приміщень або землі.

Вас також можуть зацікавити новини: