Українці абсолютно не довіряють судовій системі.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Ставлення українців до української судової системи", проведеного компанією Active Group за підтримки Future Research Fundation, які були презентовані у прес-центрі УНІАН.
Директор Active Group Олександр Позній розповів, що у респондентів запитали: "Як часто вам доводилося стикатися з українською судовою системою з тих чи інших питань за останні 2 роки?".
Так, 74,9% українців, які брали участь в опитуванні, сказали, що особисто не стикалися з судовою системою.
Також в українців запитали, чи доводилось їм стикатись з несправедливими рішеннями судів за останні 2 роки? У цьому питанні малося на увазі не лише особисто, але можливо стикались їхні друзі, знайомі або близькі родичі.
"Жодного разу не стикалися особисто 76%. Якщо говоримо про рідних і близьких, там не стикалися 68,7%. Не стикалися друзі і знайомі – 53,8%", - сказав він.
Також у респондентів запитали, як часто їм доводилось чути про несправедливі судові рішення в українських засобах масової інформації за останні місяці?
"19% сказали, що жодного разу не чули. Один-два рази за місяць чули ще 19,1%. Три-п’ять разів за місяць – 21,6%. Шість-десять разів на місяць – 11,2%. Понад десять разів на місяць – 15%. Важко відповісти – 14%", - сказав Позній.
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За його словами, це свідчить про те, що більшість українців чують регулярно, щомісяця про несправедливі рішення судової системи.
Ще у респондентів запитали, кому вони довіряють більше або менше з учасників української системи правосуддя?
"На першому місці за рівнем довіри, логічно, стоять адвокати. На другому – судові експерти. На третьому місці із значним падінням – слідчі органи. Суддям довіряють ще менше. І менше за все довіряють прокурорам", - сказав Позній.
Крім того, соціологи поцікавилися, хто несе найбільшу відповідальність у випадку несправедливого рішення суду?
"Судді несуть найбільшу відповідальність. Потім прокурори, слідчі, судові експерти і відповідно адвокати несуть найменшу відповідальність за несправедливе рішення суду", - сказав Позній.
Водночас у респондентів запитали, чи виникала за останні 2 роки ситуація, коли потрібно було звернутися до суду, але вони вирішили цього не робити. Більшість українців – 65,9% - сказали, що така ситуація ніколи не виникала.
Позній зазначив, що майже третина - 27,6% - опитаних сказали, що виникала така ситуація. І ще 6,5% не змогли відповісти.
Серед причин відмови 22,5% з тих, хто відмовився від звернень до суду, сказали, що не вірять у можливість законного та справедливого рішення суду. А 18,5% вважають, що вирішення питання через суд тривало б занадто довго, 17,3% опитаних вдалося вирішити проблему в інший спосіб, 16,6% сказали, що вирішення питання через суд було б занадто дорогим, а 9,6% не знали, як і до якого суду звертатись.
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"Очевидно, що тут є як явні проблеми українського судочинства, так і проблеми з ознайомленістю громадян з можливостями щодо захисту своїх прав та інтересів", - констатував Позній.
Окрім того, соціологи поцікавилися, наскільки сильно центральна влада впливає на рішення суддів.
"Якщо просумувати швидше впливає-швидше не впливає, то бачимо такі цифри: 27,6% вважають, що не впливає, а 56,2% вважають, що впливає. Відповідно у два рази йде перевищення у бік тих, хто вважає, що влада може і вливає на рішення українських суддів", - уточнив Позній.
Крім того, як показало опитування, близько 39,2% українців вважають, що відбором суддів мають займатися професійні організації адвокатів, юристів і правознавців. На другому місці - суддів мають обирати люди (посада судді має бути виборною) – так вважає близько третини громадян. На третьому місці - мають обиратися представниками громадськості – різними активістами, журналістами, розслідувачами (26,3%).
"А от стосовно того, що має призначати Офіс президента і Верховна Рада – всього 11,3%. Це говорить, як на мене, про рівень довіри до діючої системи. І на останньому місці - самі діючі судді, ще менше – 6%", - сказав Позній.
Також у респондентів запитали, чи вважають вони достатніми зусилля президента України Володимира Зеленського щодо проведення судової реформи. Майже 16% вважають зусилля достатніми, а от переважна більшість – майже 56% - вважають зусилля не достатніми.
Разом з тим понад 66% опитаних погодилась із твердженням про те, що у складних випадках суд присяжних є більш справедливим, ніж звичайний суд. При чому повністю погодились з цим твердженням 3,7% опитаних, швидше погодились 35,4%. В той час як не погодились – 16%.
Відповідно і ставлення до ідеї запровадити суд присяжних позитивне. Так, 35,2% опитаних сказали, що "абсолютно позитивно" ставляться до цієї ідеї, а 34,3% - "швидше позитивно". В той же час негативно висловились лише 13,3%.
Коментуючи результати дослідження, засновник Active Group Андрій Єременко констатував, що громадяни абсолютно не довіряють судовій системі.
Також, говорячи про довіру, він додав, що існує величезна проблема корумпованості суддів і прокурорів.
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"Та судова система, яка у нас є, викликає колосальну недовіру. З цього виникає ціла низка дуже поганих наслідків. Наприклад, недовіра до судів – це недовіра до визнання і підтримки права власності… Така недовіра означає, по суті, затримку інвестицій", - сказав Єременко.
"Головний висновок – діюча судова система абсолютно не викликає довіри, ані у суспільства (загалом), ані у різних верств суспільства. Вона потребує реформування не тільки завдяки тим реформам, які зараз плюс-мінус робляться косметично… Але вона потребує глибокого реформування. Є величезний запит на участь людей у тому, щоб формувати якось суди, мати на суди якийсь влив", - наголосив він.
Дослідження проводилося 4-9 вересня 2021 року. В опитуванні брали участь чоловіки і жінки віком старше 18 років, які проживають на всій території України за винятком окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим. Обсяг вибірки становить 2 тисячі респондентів. Похибка не перевищує 2,2%.