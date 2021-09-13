74,9% українців, які брали участь в опитуванні, сказали, що особисто не стикалися з судовою системою.

Українці абсолютно не довіряють судовій системі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Ставлення українців до української судової системи", проведеного компанією Active Group за підтримки Future Research Fundation, які були презентовані у прес-центрі УНІАН.

Директор Active Group Олександр Позній розповів, що у респондентів запитали: "Як часто вам доводилося стикатися з українською судовою системою з тих чи інших питань за останні 2 роки?".

Так, 74,9% українців, які брали участь в опитуванні, сказали, що особисто не стикалися з судовою системою.

Також в українців запитали, чи доводилось їм стикатись з несправедливими рішеннями судів за останні 2 роки? У цьому питанні малося на увазі не лише особисто, але можливо стикались їхні друзі, знайомі або близькі родичі.

"Жодного разу не стикалися особисто 76%. Якщо говоримо про рідних і близьких, там не стикалися 68,7%. Не стикалися друзі і знайомі – 53,8%", - сказав він.

Також у респондентів запитали, як часто їм доводилось чути про несправедливі судові рішення в українських засобах масової інформації за останні місяці?

"19% сказали, що жодного разу не чули. Один-два рази за місяць чули ще 19,1%. Три-п’ять разів за місяць – 21,6%. Шість-десять разів на місяць – 11,2%. Понад десять разів на місяць – 15%. Важко відповісти – 14%", - сказав Позній.

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За його словами, це свідчить про те, що більшість українців чують регулярно, щомісяця про несправедливі рішення судової системи.

Ще у респондентів запитали, кому вони довіряють більше або менше з учасників української системи правосуддя?

"На першому місці за рівнем довіри, логічно, стоять адвокати. На другому – судові експерти. На третьому місці із значним падінням – слідчі органи. Суддям довіряють ще менше. І менше за все довіряють прокурорам", - сказав Позній.

Крім того, соціологи поцікавилися, хто несе найбільшу відповідальність у випадку несправедливого рішення суду?

"Судді несуть найбільшу відповідальність. Потім прокурори, слідчі, судові експерти і відповідно адвокати несуть найменшу відповідальність за несправедливе рішення суду", - сказав Позній.

Водночас у респондентів запитали, чи виникала за останні 2 роки ситуація, коли потрібно було звернутися до суду, але вони вирішили цього не робити. Більшість українців – 65,9% - сказали, що така ситуація ніколи не виникала.

Позній зазначив, що майже третина - 27,6% - опитаних сказали, що виникала така ситуація. І ще 6,5% не змогли відповісти.

Серед причин відмови 22,5% з тих, хто відмовився від звернень до суду, сказали, що не вірять у можливість законного та справедливого рішення суду. А 18,5% вважають, що вирішення питання через суд тривало б занадто довго, 17,3% опитаних вдалося вирішити проблему в інший спосіб, 16,6% сказали, що вирішення питання через суд було б занадто дорогим, а 9,6% не знали, як і до якого суду звертатись.

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"Очевидно, що тут є як явні проблеми українського судочинства, так і проблеми з ознайомленістю громадян з можливостями щодо захисту своїх прав та інтересів", - констатував Позній.

Окрім того, соціологи поцікавилися, наскільки сильно центральна влада впливає на рішення суддів.

"Якщо просумувати швидше впливає-швидше не впливає, то бачимо такі цифри: 27,6% вважають, що не впливає, а 56,2% вважають, що впливає. Відповідно у два рази йде перевищення у бік тих, хто вважає, що влада може і вливає на рішення українських суддів", - уточнив Позній.

Крім того, як показало опитування, близько 39,2% українців вважають, що відбором суддів мають займатися професійні організації адвокатів, юристів і правознавців. На другому місці - суддів мають обирати люди (посада судді має бути виборною) – так вважає близько третини громадян. На третьому місці - мають обиратися представниками громадськості – різними активістами, журналістами, розслідувачами (26,3%).

"А от стосовно того, що має призначати Офіс президента і Верховна Рада – всього 11,3%. Це говорить, як на мене, про рівень довіри до діючої системи. І на останньому місці - самі діючі судді, ще менше – 6%", - сказав Позній.

Також у респондентів запитали, чи вважають вони достатніми зусилля президента України Володимира Зеленського щодо проведення судової реформи. Майже 16% вважають зусилля достатніми, а от переважна більшість – майже 56% - вважають зусилля не достатніми.

Разом з тим понад 66% опитаних погодилась із твердженням про те, що у складних випадках суд присяжних є більш справедливим, ніж звичайний суд. При чому повністю погодились з цим твердженням 3,7% опитаних, швидше погодились 35,4%. В той час як не погодились – 16%.

Відповідно і ставлення до ідеї запровадити суд присяжних позитивне. Так, 35,2% опитаних сказали, що "абсолютно позитивно" ставляться до цієї ідеї, а 34,3% - "швидше позитивно". В той же час негативно висловились лише 13,3%.

Коментуючи результати дослідження, засновник Active Group Андрій Єременко констатував, що громадяни абсолютно не довіряють судовій системі.

Також, говорячи про довіру, він додав, що існує величезна проблема корумпованості суддів і прокурорів.

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"Та судова система, яка у нас є, викликає колосальну недовіру. З цього виникає ціла низка дуже поганих наслідків. Наприклад, недовіра до судів – це недовіра до визнання і підтримки права власності… Така недовіра означає, по суті, затримку інвестицій", - сказав Єременко.

"Головний висновок – діюча судова система абсолютно не викликає довіри, ані у суспільства (загалом), ані у різних верств суспільства. Вона потребує реформування не тільки завдяки тим реформам, які зараз плюс-мінус робляться косметично… Але вона потребує глибокого реформування. Є величезний запит на участь людей у тому, щоб формувати якось суди, мати на суди якийсь влив", - наголосив він.

Дослідження проводилося 4-9 вересня 2021 року. В опитуванні брали участь чоловіки і жінки віком старше 18 років, які проживають на всій території України за винятком окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим. Обсяг вибірки становить 2 тисячі респондентів. Похибка не перевищує 2,2%.

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Автор: Віталій Саєнко