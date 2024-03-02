Навчання проходитиме у 7 закладах освіти в декількох областях за сприяння представництва ЄС.

В українських профтехучилищах запровадять навчання операторів цивільних дронів, цьогоріч така програма буде запроваджена в семи училищах кількох областей.

Як розповів заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній, це пілотний проект, в якому Україні допомагає представництво ЄС.

"Викладачі перших закладів навчалися за кошти наших партнерів як на операторів дронів, так і загалом – як з ними поводитися і як це викладати. Ці заклади вже отримали дрони і відповідне матеріальне обладнання… Є у нас інші заклади, які поступово запроваджують такі курси як в форматі гурткової роботи, так і в форматі підвищення кваліфікації", - сказав Завгородній.

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Він наголосив, що ця професія передбачає навички оператора саме цивільних дронів і застосування їх в тих чи інших умовах у різних професіях. Заступник міністра зазначив, що цивільні дрони використовуються, зокрема, в будівництві, аграрному секторі, топографії, також в кінематографі і взагалі в медіа. Тому в багатьох професіях запроваджуються такі навички.

При цьому Завгородній наголосив, що в найближчому майбутньому в Україні запровадять і навчання управлінню військовими дронами.

"Навчання на тих самих FPV-дронах буде входити в загальноосвітню програму захисту України, і цьому будуть навчати всіх здобувачів освіти і в школах, і в закладах профтехосвіти, і в коледжах теж. Таке буде з вересня", - сказав він.

Застосування дронів в Україні

Учора, 1 березня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у профтехучилищах запровадять нову навчальну програму — "Оператор цивільних дронів", і цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Раніше Федоров розповів, що серед безпілотників, які сьогодні застосовуються українськими воїнами на полі бою, 90% складають БПЛА українського виробництва.

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