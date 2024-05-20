Додаток "Резерв+" вийшов не на 100% досконалим.

Член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Ірина Фріз заявила, що держава має продовжити 60-денний термін обов'язкового оновлення облікових даних всіх військовозобов'язаних громадян, якщо не спромоглась забезпечити механізмами, які прописані у законі.

"Якщо держава не спромоглася надати у відповідній якості всі можливості, які може використати громадянин для оновлення своїх даних, щоб не порушувати питання військового обліку та підпадати під адміністративну відповідальність, відповідно, необхідно приймати дуже оперативно заходи, які дозволять все ж такі якісно функціонувати як додатку "Резерв +", так і всім ЦНАПам. Якщо цього не буде відбуватися, я не виключаю, що буде потрібно вносити зміни до закону щодо пролонгації терміну 60 днів", - сказала вона в ефірі в "Еспресо".

На її думку, якщо державана не розробила механізми, щоб громадяни могли укластися у зазначені терміни, то пролонгація потрібна, щоб не створювати додаткового напруження у суспільстві.

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Фріз зауважила, що додаток "Резерв +" вийшов не на 100% досконалим і спроможним охоплювати надання можливостей всім, хто хотів ним скористатись і виконати свій обов'язок з оновлення даних.

"Відомо, що були нарікання, наприклад, що неможливо увійти у додаток, зробити верифікацію. Знаємо, що є питання щодо некоректності даних, які підтягуються у так званий цей електронний кабінет через додаток "Резерв +", а це пов'язано з якістю синхронізації даних з різних реєстрів. Тому це питання треба доопрацьовувати, бо немає належної функціональності", - пояснила нардеп.

При цьому деякі експерти кажуть, що початковий код цього додатку взятий з Всеукраїнської школи онлайн. За словами нардепки, на комітеті треба буде порушувати питання щодо того, скільки Міноборони витратило грошей на розробку "Резерву+" та чи відповідає він ринковим цінам щодо надання подібних послуг.

Оновлення даних військовозобов'язаних

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня, з набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію, в Україні запрацював мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних.

За останніми даними, вже близько 260 тисяч українських громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+".

У Міноборони пояснили, що якщо військовозобов'язаним українцям не вдалося оновити свої дані у додатку "Резерв+", вони мають звернутися до сервісного центру застосунку.

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