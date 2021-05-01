Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік.

В Україні відтермінували закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Сьогодні набув чинності відповідний закон.

Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України". Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

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Торік парламент ухвалив закон, яким відтермінувала трансформацію санаторних шкіл на рік. Однак, як зазначили в профільному комітеті, не всі засновники виважено підійшли до цього питання.

Закон переносить трансформацію санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року. У документі засновників зобов'язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.

Школи-інтернати в Україні: що відомо

Нагадаємо, на засіданні 13 квітня Верховна Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік.

Комітет з питань освіти рекомендував ВР ухвалений цей законопроект за основу і в цілому.

Так, 31 липня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі, яким передбачалася відстрочка закриття шкіл-інтернатів.

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Автор: Вікторія Гордієнко