Зміни щодо відпусток стосуватимуться місцевої та добровільної пожежної охорони.

З 1 січня 2022 року набули чинності зміни до ст. 10 та 25 Закону України "Про відпустки", згідно з якими у зручний для працівників пожежно-рятувальних підрозділів час та за їхнім бажанням надаватимуться щорічні відпустка.

Як уточнює Liga. Zakon, йдеться про працівників, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш як рік.

Водночас п. 19 ст. 25 Закону України "Про відпустки" передбачено надання ще одного виду відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівнику в обов'язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш як рік - тривалістю до 5 календарних днів щорічно, а також члени добровільних формувань цивільного захисту - тривалістю до 5 календарних днів на рік залучення їх до виконання завдань.

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Відпустка для військовослужбовців в Україні - дозволена під час воєнного стану чи ні

Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану (№8081). За це рішення проголосували 269 народних депутатів.

Так, в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та іншими поважними причинами зі збереженням грошового забезпечення.

Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки й назад, але не більше двох діб в один кінець.

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