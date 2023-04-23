На сьогоднішній день потенційно "забрудненими" вважаються території площею приблизно 174 тис. кв. км, включаючи морські акваторії.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну від мін загинуло 124 особи, у тому числі шестеро дітей. Про це сказав начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності Руслан Берегуля.

"На сьогоднішній день, за нашими даними, загинули 124 українці, з них, на жаль, шестеро дітей, 286 отримали поранення, з них також 33 дитини", - сказав він.

Він наголосив, що на сьогоднішній день потенційно "забрудненими" вважаються всі території, на яких велися або ведуться активні бойові дії, а також території, які перебувають під окупацією та території, по яких були нанесені ракетні та авіаційні удари. "На сьогоднішній день, це приблизно 174 тис. кв. км, включаючи морські акваторії", - підкреслив він. Берегуля зазначив, що площа деокупованих територій, на яких проводяться сьогодні обстеження, складає 45 тис. кв. км, з яких 17 тис. кв. км – це землі сільськогосподарського призначення.

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Заходи з розмінування проводяться на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. Найбільше постраждали від мін та вибухонебезпечних предметів території Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Мінна небезпека - останні новини

Російські окупаційні війська залишили чимало "сюрпризів" на раніше захоплених територіях, звідки загарбників вибили українські військові. 21 квітня у місті Снігурівка Миколаївської області на протипіхотній міні підірвалися двоє місцевих жителів. Одного з постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

17 квітня у Херсонській області в полі тракторист під час посівних робіт підірвався на російській міні. Подія трапилася в полі між селами Трифонівка та Борозенське. Під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку...

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