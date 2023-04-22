Наразі одного з постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

У Миколаївській області на протипіхотній міні підірвалися двоє місцевих жителів.

"Сьогодні, 22 квітня, в місті Снігурівка поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів нашої громади", - повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

За його словами, наразі одного з постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Херсонській області в полі тракторист під час посівних робіт підірвався на російській міні. Подія трапилася в полі між селами Трифонівка та Борозенське. Під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку.

За даними Мінагрополітики, в Україні зараз заміновано 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, з них обстежено лише 57 тисяч га. З наявними в нашій державі можливостями процес розмінування територій займе понад 20 років, тож Україна потребує міжнародної допомоги в цьому питанні.

Раніше в ДСНС заявили, що вибухонебезпечними предметами потенційно забруднено майже третину території України. Для проведення розмінування територій нам знадобиться понад 10 років.

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