Чоловікові надають медичну допомогу.

У понеділок, 17 квітня 2023 року, у Херсонській області під час посівних робіт у полі підірвався на російській міні тракторист. Це сталося у Бериславському районі.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram, подія трапилася в полі між селами Трифонівка та Борозенське. Там під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку.

"Через підрив на міні один чоловік дістав поранення. Нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу", – йдеться у повідомленні.

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Підриви людей на російських мінах

Російські окупаційні війська залишили чимало "сюрпризів" на раніше захоплених територіях, звідки загарбників вибили українські військові. У британській розвідці вважають, що ризик підриву людей на ворожих мінах в Україні може зрости з приходом теплої погоди, оскільки почнуться сільськогосподарські роботи.

Такі випадки, на жаль, не рідкість і зараз. 12 квітня повідомлялося, що на Харківщині на російській вибухівці підірвалися двоє людей. Постраждали 32-річний мешканець села Сподобівка Куп'янського району, а також 48-річний чоловік з Рубіжного Чугуївського району.

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