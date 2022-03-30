У службі розповіли про найпоширеніші вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла про міни - їх в жодному разі не можна чіпати.

"Обережно міни! Відсьогодні задля вашої безпеки та обізнаності в питаннях мінної безпеки ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз. Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям", - повідомили в ДСНС.

Зокрема, служба показала, як виглядають ОЗМ-72, МОН-50, ТМ-62М, ПФМ-1-1 та ПФС-1С, ПМН-2, МОН-200, ПОМ-2.

ОЗМ-72

Осколкова протипіхотна міна кругового ураження

Корпус металевий

Має датчики цілі у вигляді розтяжки

Зусилля спрацювання 3,5 кг

Може встановлюватися в керованому та не керованому вигляді

МОН-50

Осколкова протипіхотна міна направленої дії

Корпус пластмасовий

Має датчики цілі у вигляді розтяжки

Зусилля спрацювання 3,5 кг

Може встановлюватися в керованому та не керованому вигляді

ТМ-62М

Фугасна протитанкова міна

Корпус металевий

Має датчик спрацювання у вигляді диску

Зусилля спрацювання на датчик цілі від 120 кг

Встановлюється в ґрунті або на поверхні землі

ПФМ-1-1 та ПФС-1С

Фугасна протипіхотна міна натискної дії

Корпус пластмасовий

Розмір 11 на 6 на 2 см

Сила спрацювання від 5 кг

Міна дистанційного мінування

Міни бувають зеленого та коричневого кольорів

Має механізм самоліквідації

Можуть зустрічатися у місцях завдання ударів з систем залпового вогню

ПМН-2

Фугасна протитанкова міна натискної дії

Корпус пластмасовий з датчиком цілі у вигляді хреста

Діаметр 12 см

Сила спрацювання від 5 кг

Встановлюються в ґрунтах або на поверхні землі

Бувають зеленого та коричневого кольорів

МОН-200

Осколкова протипіхотна міна

Корпус металевий

Має датчики цілі у вигляді розтяжки

Зусилля спрацювання 3,5 кг

Може встановлюватись в керованому та не керованому вигляді

Відрізняється від міни МОН-50 більшим розміром

ПОМ-2

Осколкова протипіхотна міна кругового ураження

Корпус металевий

Має 4 датчики цілі (розтяжки)

Зусилля спрацювання 3,5 кг

Має механізм самоліквідації

Як повідомляв УНІАН, раніше в Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом, поки він не здетонував. Постраждалих забрали до лікарні.

В Одесі на пляжі вибухнула міна.

А житель Миколаєва назбирав і привіз додому снаряди: від вибуху загинула жінка.

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