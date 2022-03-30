Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла про міни - їх в жодному разі не можна чіпати.
"Обережно міни! Відсьогодні задля вашої безпеки та обізнаності в питаннях мінної безпеки ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз. Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям", - повідомили в ДСНС.
Зокрема, служба показала, як виглядають ОЗМ-72, МОН-50, ТМ-62М, ПФМ-1-1 та ПФС-1С, ПМН-2, МОН-200, ПОМ-2.
ОЗМ-72
- Осколкова протипіхотна міна кругового ураження
- Корпус металевий
- Має датчики цілі у вигляді розтяжки
- Зусилля спрацювання 3,5 кг
- Може встановлюватися в керованому та не керованому вигляді
МОН-50
- Осколкова протипіхотна міна направленої дії
- Корпус пластмасовий
- Має датчики цілі у вигляді розтяжки
- Зусилля спрацювання 3,5 кг
- Може встановлюватися в керованому та не керованому вигляді
ТМ-62М
- Фугасна протитанкова міна
- Корпус металевий
- Має датчик спрацювання у вигляді диску
- Зусилля спрацювання на датчик цілі від 120 кг
- Встановлюється в ґрунті або на поверхні землі
ПФМ-1-1 та ПФС-1С
- Фугасна протипіхотна міна натискної дії
- Корпус пластмасовий
- Розмір 11 на 6 на 2 см
- Сила спрацювання від 5 кг
- Міна дистанційного мінування
- Міни бувають зеленого та коричневого кольорів
- Має механізм самоліквідації
- Можуть зустрічатися у місцях завдання ударів з систем залпового вогню
ПМН-2
- Фугасна протитанкова міна натискної дії
- Корпус пластмасовий з датчиком цілі у вигляді хреста
- Діаметр 12 см
- Сила спрацювання від 5 кг
- Встановлюються в ґрунтах або на поверхні землі
- Бувають зеленого та коричневого кольорів
МОН-200
- Осколкова протипіхотна міна
- Корпус металевий
- Має датчики цілі у вигляді розтяжки
- Зусилля спрацювання 3,5 кг
- Може встановлюватись в керованому та не керованому вигляді
- Відрізняється від міни МОН-50 більшим розміром
ПОМ-2
- Осколкова протипіхотна міна кругового ураження
- Корпус металевий
- Має 4 датчики цілі (розтяжки)
- Зусилля спрацювання 3,5 кг
- Має механізм самоліквідації
Як повідомляв УНІАН, раніше в Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом, поки він не здетонував. Постраждалих забрали до лікарні.
В Одесі на пляжі вибухнула міна.
А житель Миколаєва назбирав і привіз додому снаряди: від вибуху загинула жінка.