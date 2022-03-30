Рятувальники закликають не наближатися до мін та боєприпасів / фото УНІАН

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла про міни - їх в жодному разі не можна чіпати.

"Обережно міни! Відсьогодні задля вашої безпеки та обізнаності в питаннях мінної безпеки ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз. Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям", - повідомили в ДСНС.

Зокрема, служба показала, як виглядають ОЗМ-72МОН-50ТМ-62МПФМ-1-1 та ПФС-1СПМН-2МОН-200ПОМ-2.

ОЗМ-72

  • Осколкова протипіхотна міна кругового ураження
  • Корпус металевий
  • Має датчики цілі у вигляді розтяжки
  • Зусилля спрацювання 3,5 кг
  • Може встановлюватися в керованому та не керованому вигляді

МОН-50

  • Осколкова протипіхотна міна направленої дії
  • Корпус пластмасовий
  • Має датчики цілі у вигляді розтяжки
  • Зусилля спрацювання 3,5 кг
  • Може встановлюватися в керованому та не керованому вигляді

ТМ-62М

  • Фугасна протитанкова міна
  • Корпус металевий
  • Має датчик спрацювання у вигляді диску
  • Зусилля спрацювання на датчик цілі від 120 кг
  • Встановлюється в ґрунті або на поверхні землі

ПФМ-1-1 та ПФС-1С

  • Фугасна протипіхотна міна натискної дії
  • Корпус пластмасовий
  • Розмір 11 на 6 на 2 см
  • Сила спрацювання від 5 кг
  • Міна дистанційного мінування
  • Міни бувають зеленого та коричневого кольорів
  • Має механізм самоліквідації
  • Можуть зустрічатися у місцях завдання ударів з систем залпового вогню

ПМН-2

  • Фугасна протитанкова міна натискної дії
  • Корпус пластмасовий з датчиком цілі у вигляді хреста
  • Діаметр 12 см
  • Сила спрацювання від 5 кг
  • Встановлюються в ґрунтах або на поверхні землі
  • Бувають зеленого та коричневого кольорів

МОН-200

  • Осколкова протипіхотна міна
  • Корпус металевий
  • Має датчики цілі у вигляді розтяжки
  • Зусилля спрацювання 3,5 кг
  • Може встановлюватись в керованому та не керованому вигляді
  • Відрізняється від міни МОН-50 більшим розміром

ПОМ-2

  • Осколкова протипіхотна міна кругового ураження
  • Корпус металевий
  • Має 4 датчики цілі (розтяжки)
  • Зусилля спрацювання 3,5 кг
  • Має механізм самоліквідації

Як повідомляв УНІАН, раніше в Запорізькій області троє підлітків гралися з боєприпасом, поки він не здетонував. Постраждалих забрали до лікарні.

В Одесі на пляжі вибухнула міна.

А житель Миколаєва назбирав і привіз додому снаряди: від вибуху загинула жінка.

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