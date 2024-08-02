Співгромадянам рекомендують утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ (МЗС) радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїля та Лівану. Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.

Водночас МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території цих країн.

"Тим, хто вже перебуває в Ізраїлі, ... рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан. Відео дня

Міністерство також оновило рекомендації громадянам України у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Ліванській Республіці.

"МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, – залишити її територію", - йдеться у повідомленні.

Водночас громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликали утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

США готові відправити більше бойових літаків на Близький Схід. За даними The New York Times, це буде відповідь на погрози Ірану та його ставлеників у Газі, Лівані та Ємені атакувати Ізраїль найближчими днями, щоб помститися за смерть лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії цього тижня.

Раніше УНІАН повідомляв, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Зокрема, іранське військове командування розглядає можливість ще однієї комбінованої атаки дронів і ракет на військові об'єкти поблизу Тель-Авіва і Хайфи.

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