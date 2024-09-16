Вікторія Бірюк лагодить техніку та готує механіків.

23-річна Вікторія Бірюк - військовослужбовиця 30-ї окремої механізованої бригади, заступниця командира роти з озброєння - нині воює на Бахмутському напрямку. Про свою службу дівчина розповіла Суспільне Донбас.

За її словами, вона, зокрема, лагодить техніку.

"Моя робота — з моєю спеціальністю — це підтримання техніки в бойовій готовності. Я дивлюся, щоб, по-перше, техніка правильно експлуатувалася. По-друге, щоб вона не виходила з ладу. Якщо щось трапляється, то я допомагаю, аби її відремонтували. Подаю заявки на запчастини, допомагаю, звісно що, методично", - розповіла Вікторія. Відео дня

До її обов'язків також входить підготовка механіків.

"Постійно треба проводити заняття з механіками, тому що якщо ти експлуатуєш техніку, то щось забувається. Або приходять нові — у них недостатньо якихось знань. Щоб вони не робили помилок, які призведуть до того, що техніка не буде працювати", - каже військова.

Вона також розповіла про армійський побут.

"Це складно. В тебе немає окремої своєї кімнати. В тебе немає нормального ліжка, щоб ти там зручно собі спала. В тебе немає гарячої води — миєшся в холодній. Не можеш, елементарно, їсти те, що ти захочеш".

Дівчина каже, що "від макіяжу, коли ти поїдеш по пилюці, не буде нічого хорошого".

"А зачіска? Ми ходимо по лісу і ніхто тут локони, нічого такого не робить. А форма: я отримувала більшого розміру, ніж мені потрібно, і потім вшивала її під себе так, щоб мені було зручно", — розповідає військова.

Вдома на неї чекають мама та молодший брат. Брат і сестра — також служать, ще один брат - вчиться на військового. Чоловік теж військовий.

"Я ще не визначилася, чи хочу проходити службу після війни — далі. А так — просто хочу спокійного життя. Хочу приватний будинок свій в якомусь дуже спокійному місці", - додала Вікторія.

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