Нацгвардійцям в Україні, зокрема, хочуть дозволити зупиняти авто за допомогою спецзасобів.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким вдосконалюються правові засади застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. "№10311 - закріплення та деталізація заходів примусу, які можуть застосовуватися військовослужбовцями НГУ для виконання покладених на них завдань. За основу - 243 (голоси "за" - УНІАН)", - написав він, коментуючи рішення парламенту.

Йдеться про законопроект про внесення змін до закону України "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України.

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Законопроектом, зокрема, пропонується встановити, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень, визначених цим законом, статутами Збройних сил України та іншими нормативно-правовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу: фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку, озброєння повітряних суден.

Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

Заборонено застосування заходів примусу, зокрема до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору, або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо.

Військовослужбовці зобов’язані попередити особу про застосування заходів примусу та надати їй достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця та/або інших осіб або інші тяжкі наслідки.

Визначається, що фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь (дій або бездіяльності) правопорушника.

Військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати такі спеціальні засоби, як засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо), а також гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу. Застосування зброї є найсуворішим заходом примусу.

Стосовно зупинки транспортного засобу, то це може відбуватися, зокрема, якщо водій не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об'єкта, що охороняється Нацгвардією, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу.

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Раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що змінив у військовому формуванні після свого призначення дев'ять місяців тому. Зокрема, він зауважив, що перше, що його хвилювало, - це бойова та спецпідготовка підрозділів. Кількість навчань збільшили у чотири рази, створюються нові навчальні центри, збільшуються їх спроможності.

За словами командувача, наразі понад 10 країн допомагають у навчанні українських гвардійців - від індивідуальної до колективної і спеціальної підготовки.

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