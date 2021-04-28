Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, непереможний Флойд Мейвезер оголосив про проведення виставкового поєдинку.
Про це американський боксер повідомив в Instagram.
Читайте такожЧерговий натяк: Володимир Кличко знову заінтригував своїм можливим камбеком в ринг
Суперником легенди боксу стане популярний YouTube-блогер Логан Пол. Поєдинок відбудеться 6 червня 2021 року на стадіоні Hard Rock в Маямі-Гарденс. Відзначимо, що протистояння матимуть змогу побачити глядачі, яких допустять на трибуни.
Нагадаємо, що цей бій мав пройти ще 6 лютого, але був скасований через карантинні обмеження.
Зауважимо, що минулого року Логан провів бій проти іншого блогера KSI, програвши йому рішенням суддів. А зовсім недавно він нокаутував у рингу колишнього баскетболіста Нейта Робінсона. Цей поєдинок проходив в андеркарті бою Майка Тайсона і Роя Джонса-молодшого.
Флойд Мейвезер: чим він відомий
- На професійному рингу Мейвезер провів 50 боїв і у всіх здобув перемоги. Він ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.
- У 2015 році американець оголошував про завершення кар'єри, але 2017 році повернувся на ринг заради бою з Конором Макгрегором, в якому здобув дострокову перемогу.
- 31 грудня 2018 року Мейвезер провів виставковий бій в Японії, нокаутувавши Тенсіна Насукаву в першому раунді.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram