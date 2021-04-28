Флойд Мейвезер надіне боксерські рукавички заради виставкового поєдинку.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, непереможний Флойд Мейвезер оголосив про проведення виставкового поєдинку.

Про це американський боксер повідомив в Instagram.

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Суперником легенди боксу стане популярний YouTube-блогер Логан Пол. Поєдинок відбудеться 6 червня 2021 року на стадіоні Hard Rock в Маямі-Гарденс. Відзначимо, що протистояння матимуть змогу побачити глядачі, яких допустять на трибуни.

Нагадаємо, що цей бій мав пройти ще 6 лютого, але був скасований через карантинні обмеження.

Зауважимо, що минулого року Логан провів бій проти іншого блогера KSI, програвши йому рішенням суддів. А зовсім недавно він нокаутував у рингу колишнього баскетболіста Нейта Робінсона. Цей поєдинок проходив в андеркарті бою Майка Тайсона і Роя Джонса-молодшого.

Флойд Мейвезер: чим він відомий

На професійному рингу Мейвезер провів 50 боїв і у всіх здобув перемоги. Він ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

У 2015 році американець оголошував про завершення кар'єри, але 2017 році повернувся на ринг заради бою з Конором Макгрегором, в якому здобув дострокову перемогу.

31 грудня 2018 року Мейвезер провів виставковий бій в Японії, нокаутувавши Тенсіна Насукаву в першому раунді.

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Автор: Артем Будрін