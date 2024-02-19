Стабільна версія Android 15 для пристроїв Samsung з'явиться однією з перших. Ймовірно, на початку вересня.

Google вже почала тестувати Android 15. Днями компанія випустила бета-версію нової ОС, а її повноцінний реліз відбудеться ближче до осені.

Видання Gizchina розкрило список девайсів Samsung, які точно отримають прошивку One UI 7.0 на базі Android 15. Перелік, який порадує величезну кількість фанатів бренду.

Лінійка Galaxy A:

Galaxy A73/A72;

Galaxy A54/A53;

Galaxy A34/A33;

Galaxy A25/A24/A23;

Galaxy A15/A14.

Лінійка Galaxy F:

Galaxy F54;

Galaxy F34;

Galaxy F15.

Лінійка Galaxy M:

Galaxy M54/M53;

Galaxy M34/M33;

Galaxy M15.

Лінійка Galaxy Z:

Galaxy Z Fold5/Flip5;

Galaxy Z Fold4/Flip4;

Galaxy Z Fold3/Flip3.

Лінійка Galaxy S:

Galaxy S24 Ultra/S24+/S24;

Galaxy S23 Ultra/S23+/S23/S23 FE;

Galaxy S22 Ultra/S22+/S22;

Galaxy S21 Ultra/S21+/S21/S21 FE.

Лінійка планшетів Galaxy Tab:

Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8.

Це точно не повний список: до нього увійдуть кілька моделей, які Samsung представить протягом року. А якщо вашого девайса немає у списку, то це може бути добрим часом для апгрейду. Тим більше флагманська лінійка Galaxy S24, як відомо, отримала рекордну підтримку Android.

Відео дня

А майбутній 200-доларовий Galaxy F15 зможе розраховувати на 4 роки оновлень Android, пишуть інсайдери, що по суті рекорд для смартфона в цьому класі.

Вийшла перша версія Android 15: що нового

Для власників смартфонів Google, починаючи з Pixel 6, вже доступна перша попередня версія Android 15. Фахівці, які встановили цю збірку операційної системи, виділили дві корисні функції, яких немає в "конкуруючому таборі" iOS.

Наприклад, регулювання яскравості дисплея тепер супроводжується тактильною віддачею: такою функцією буде повзунок яскравості, розташований в панелі швидких налаштувань. Ще в Android 15 додали "Зниження гучності повідомлень" – якщо з однієї програми приходить по десятку оповіщень поспіль, система поступово знижуватиме їх гучність.

Раніше УНІАН розповідав про приховані функції, Android, які потрібно включити прямо зараз. Низка можливостей вашого смартфона суттєво покращують користувальницький досвід, проте залишаються "в тіні". Наприклад, обмеження роботи Wi-Fi.

Вас також можуть зацікавити новини: