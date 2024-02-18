Окрім флагманської серії Galaxy S24 Samsung готує продовження лінійки бюджетних Galaxy F. Про модель Galaxy F15, яка повинна стати новим хітом на ринку, вже розповіли інсайдери.
Дві головні особливості новинки: автономність і підтримка ПЗ. Повідомляється, що девайс отримає батарею на 6000 мАг, що зробить його справжнім монстром автономності. Також він може розраховувати на 4 роки оновлень Android, що, по суті, рекорд для смартфона дешевше 200 доларів.
За даними бенчмарка Geekbench, пристрій працює на процесорі MediaTek Dimensity 6100+ із 4 ГБ ОЗУ – для казуального геймінгу і стабільної роботи ОС саме те. Galaxy F15 також вийде з 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм і 50-Мп камерою. Інші подробиці поки не розкриваються.
Інсайдери вважають, що ціна на Galaxy F15 не буде сильно відрізнятися від Galaxy F14. Якщо так, то базову версію смартфона оцінять в 160 доларів. Дата релізу не підтверджена, але девайс повинні показати в найближчий місяць.
Виглядати Samsung Galaxy F15 повинен так:
Як відомо, флагманська серія Samsung Galaxy S24 отримала рекордну підтримку Android. Вони будуть отримувати нові функції і патчі безпеки протягом 7 років, тобто будуть актуальними аж до 2031 року.
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