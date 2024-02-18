Ще він отримає чотири роки оновлень Android, що рекорд для смартфона в цьому класі.

Окрім флагманської серії Galaxy S24 Samsung готує продовження лінійки бюджетних Galaxy F. Про модель Galaxy F15, яка повинна стати новим хітом на ринку, вже розповіли інсайдери.

Дві головні особливості новинки: автономність і підтримка ПЗ. Повідомляється, що девайс отримає батарею на 6000 мАг, що зробить його справжнім монстром автономності. Також він може розраховувати на 4 роки оновлень Android, що, по суті, рекорд для смартфона дешевше 200 доларів.

За даними бенчмарка Geekbench, пристрій працює на процесорі MediaTek Dimensity 6100+ із 4 ГБ ОЗУ – для казуального геймінгу і стабільної роботи ОС саме те. Galaxy F15 також вийде з 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм і 50-Мп камерою. Інші подробиці поки не розкриваються.

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Інсайдери вважають, що ціна на Galaxy F15 не буде сильно відрізнятися від Galaxy F14. Якщо так, то базову версію смартфона оцінять в 160 доларів. Дата релізу не підтверджена, але девайс повинні показати в найближчий місяць.

Виглядати Samsung Galaxy F15 повинен так:

Як відомо, флагманська серія Samsung Galaxy S24 отримала рекордну підтримку Android. Вони будуть отримувати нові функції і патчі безпеки протягом 7 років, тобто будуть актуальними аж до 2031 року.

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона на Android, УНІАН зібрав короткий гайд, на які характеристики потрібно звернути увагу насамперед.

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