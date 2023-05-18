Google Pixel 7a має найкращу камеру у своєму ціновому сегменті з величезним відривом, випливає з огляду DxOMark.

Компанія Google минулого тижня представила один з найочікуваніших середньобюджетних смартфонів 2023 року – Pixel 7a. Через кілька днів експерти з DxOMark взяли його для тестування.

Як виявилося, статус "середньобюджетника" не завадив смартфону на рівних конкурувати з більш дорогими пристроями, включаючи актуальний флагман Apple. Фахівці оцінили камеру Pixel 7a в 133 бали – це рівно стільки ж, скільки у iPhone 14, Galaxy S23/S23 Plus і Pixel 6 Pro.

Під час тестування Google Pixel 7a продемонстрував сильні сторони в передачі природних кольорів і підтримці точного балансу білого при хорошому освітленні. Він також вірно підбирав експозицію без засвітів і надмірно темних тіней.

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До недоліків смартфона фахівці DxOMark віднесли втрату деталей у відеокліпах, недоекспозицію в складних портретних сценах, шуми в приміщеннях і при слабкому освітленні. Менш значущий недолік – обмежена глибина різкості, через яку об'єкти на другому плані можуть бути чіткіше, ніж хотілося б.

Попри вищезазначені недоліки, Pixel 7a має кращу камеру в своєму ціновому сегменті з величезним відривом, випливає з огляду DxOMark.

Детальніше про Pixel 7a

Смартфон отримав дизайн в стилі старших Pixel 7, екран тепер 90 Гц, всередині потужний Tensor G2 і вперше в історії серії є бездротова зарядка. А ще прокачали камери – як основну, так і фронтальну.

Pixel 7a використовує 64-мегапіксельний основний датчик, 13-Мп надширококутний об'єктив і 13-Мп селфі-камеру. Ціна смартфона зросла на 50 доларів відносно Pixel 6A і становить 499 доларів (~18 400 грн).

Нагадаємо, раніше Google оголосила, що з випуском Android 14 цієї осені має намір виправити особливість своєї ОС, пов'язану з роботою додатків у фоновому режимі, що дратувала як розробників, так і звичайних користувачів.

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