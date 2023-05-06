У наступній версії ОС Android з'явиться новий механізм роботи фонових процесів і служб переднього плану.

Компанія Google оголосила, що з випуском операційної системи Android 14 цієї осені має намір виправити особливість своєї ОС, пов'язану з роботою додатків у фоновому режимі, що дратувала як розробників, так і звичайних користувачів.

Як говориться у блозі компанії, Samsung першою підтримала ініціативу і реалізує це в наступному великому оновленні One UI для пристроїв Galaxy.

Google повідомляє про велику кількість скарг на роботу фонових процесів і служб переднього плану, включаючи можливість додатків продовжувати працювати навіть після закриття користувачем. Зокрема, йдеться про доставку сповіщень.

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Зазначається, аби розв'язати цю давню проблему, IT-гігант почав співпрацювати з виробниками обладнання для Android, щоб забезпечити узгоджену і однакову реалізацію фонових API-інтерфейсів в Android 14. Першою на цю ініціативу відгукнулася південнокорейська компанія Samsung.

Починаючи з One UI 6.0, служби переднього плану додатків, оптимізованих під Android 14, будуть гарантовано працювати належним чином, якщо вони розроблені відповідно до нової політики API служб переднього плану Android – заявив представник Samsung.

Своєю чергою Google закликає інших виробників використовувати нові API, щоб їх додатки функціонували у фоновому режимі належним чином.

Android 14: все що відомо на цю мить

Актуальна версія Android під номером 13 вийшла минулого літа. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Головні нововведення Google приберегла для Android 14. Вже відомо, що в ній нарешті додадуть можливість видаляти встановлені виробниками додатки. Також в Android-смартфонах з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом - прямо як на iPhone.

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