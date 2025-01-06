Гендиректор OpenAI Сем Альтман вважав, що компанії вдасться заробити небагато грошей.

Компанія OpenAI втрачає гроші через нещодавно запущену підписку ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць, оскільки люди користуються ним більше, ніж очікувала компанія. Про це заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у мережі Х.

"Божевільна річ: наразі ми втрачаємо гроші на підписках OpenAI Pro! Люди використовують його набагато більше, ніж ми очікували", - написав Альтман.

Він також зазначив, що самостійно обирав ціну для нового тарифу і вважав, що компанія заробить небагато грошей.

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OpenAI не є прибутковою компанією, незважаючи на те, що з моменту заснування вона залучила близько 20 млрд дол. Компанія очікувала збитків у розмірі близько 5 млрд дол. при доході в 3,7 млрд дол. в минулому році, повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що причиною є такі витрати, як утримання персоналу, оренда офісу та інфраструктура для навчання ШІ. У якийсь момент ChatGPT коштував OpenAI приблизно 700 000 доларів на день.

Ціни на ChatGPT - що відомо

Як писав УНІАН, користуватися ШІ стане дорожче: компанія OpenAI планує значно збільшити вартість підписки на найпопулярніший ШІ-чатбот ChatGPT протягом наступних п'яти років. Так, до 2029 року ціна досягне вже $44.

Із 1 січня 2025 року рахунки українських користувачів із платною підпискою ChatGPT почали обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%. Ця зміна пов'язана з виконанням вимог українського податкового законодавства. У розсилці користувачам рекомендують оновити свій акаунт OpenAI, вказавши чинний ідентифікаційний номер платника податків ПДВ.

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