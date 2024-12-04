При цьому генеральний директор компанії Сем Альтман не надто цьому радий.

OpenAI, відома завдяки своїй моделі ChatGPT, розглядає нові способи фінансування і вивчає можливість додавання реклами у свій сервіс.

Фінансовий директор OpenAI, Сара Фрайер, повідомила, що ідеї щодо впровадження реклами обговорюються, але рішення ухвалюватиметься з урахуванням збереження позитивного досвіду користувачів. Вона наголосила, що розміщення рекламних матеріалів має бути ретельно продумано, щоб не порушувати основні функції та зручність використання платформи.

Інтерес до рекламної моделі посилився після приходу в компанію Шивакумара Венкатарамана, колишнього топ-менеджера Google з великим досвідом у сфері реклами.

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Раніше OpenAI фінансувала свої проєкти за рахунок підписок і корпоративних партнерств. Однак зростаючі витрати на розробку і підтримку передових технологій вимагають пошуку додаткових джерел доходу для забезпечення стабільності компанії.

Генеральний директор OpenAI, Сем Альтман, висловлював сумніви щодо інтеграції реклами в продукти на базі штучного інтелекту. Він вважає, що поєднання ШІ та рекламного контенту може викликати етичні питання і знизити довіру користувачів. Альтман зазначає, що використання реклами має розглядатися тільки в крайньому випадку.

Раніше ми розповідали, що для ChatGPT ввели "податок на Google". Компанія просить українських користувачів оновити дані свого акаунта, щоб їм не довелося стягувати 20% від вартості підписки з клієнта.

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