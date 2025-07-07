Децентралізована мережа створюється через Bluetooth прямо між смартфонами.

Джек Дорсі, засновник Twitter і керівник Block Inc, оголосив про випуск Bitchat – децентралізованого месенджера, який працює навіть без доступу до інтернету. Про це він розповів у своєму блозі Х.

Bitchat – перший на ринку месенджер, який замість інтернету використовує технологію Bluetooth Low Energy (BLE), утворюючи децентралізовану мережу, де кожен телефон виконує роль і сервера, і клієнта. Передавати повідомлення можна в радіусі до 30 метрів.

Як ідеться в анонсі, застосунок гарантує максимальну захищеність завдяки відсутності реєстрації та зберіганню зашифрованих повідомлень тільки в пам'яті телефону.

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За словами Дорсі, мета Bitchat - дати людям більше цифрової свободи в епоху блокувань і тотального контролю. Річ у тім, що Bitchat неможливо заблокувати. Месенджер можна використовувати під час збоїв, протестів, катастроф та інших НП.

Зараз BitChat доступний у режимі бета-тестування. Спробувати новинку можна на iOS через Testflight.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в інтернеті стався найбільший витік паролів в історії. Витік охоплює 16 млрд облікових даних від Apple, Google, Telegram, соцмереж Цукерберга та інших сервісів.

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